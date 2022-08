Anne Heche in condizioni stabili dopo il pauroso incidente (Di domenica 7 agosto 2022) L’attrice americana Anne Heche, 53 anni, è ricoverata in ospedale in condizioni critiche dopo essersi schiantata con la sua Mini Cooper blu contro una casa a Los Angeles. Come è avvenuto l’incidente? I vigili del fuoco di Los Angeles hanno riferito che la sua auto è finita fuori strada finendo contro una casa a due piani nel quartiere Mar Vista di Los Angeles, “causando un danno strutturale ed esplodendo in un forte incendio”. La Heche è stata “portata in un ospedale della zona in condizioni critiche”. Sono stati impiegati 59 vigili del fuoco e ci sono voluti 65 minuti per contenere e spegnere completamente l’incendio, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco. Il rapporto “Il veicolo si stava dirigendo a est su Preston Way ad alta velocità, è entrato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 agosto 2022) L’attrice americana, 53 anni, è ricoverata in ospedale incriticheessersi schiantata con la sua Mini Cooper blu contro una casa a Los Angeles. Come è avvenuto l’? I vigili del fuoco di Los Angeles hanno riferito che la sua auto è finita fuori strada finendo contro una casa a due piani nel quartiere Mar Vista di Los Angeles, “causando un danno strutturale ed esplodendo in un forte incendio”. Laè stata “portata in un ospedale della zona incritiche”. Sono stati impiegati 59 vigili del fuoco e ci sono voluti 65 minuti per contenere e spegnere completamente l’incendio, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco. Il rapporto “Il veicolo si stava dirigendo a est su Preston Way ad alta velocità, è entrato ...

