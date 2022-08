Anna Piaggi | dieci anni fa ci lasciava il genio creativo che ha lanciato il vintage

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 agosto 2022) “Quandoindossa un abito di un altro periodo lo porta con lo spirito di oggi. Lei fa rivivere per noi un momento lontano che credevamo di conoscere, un passato che non abbiamo vissuto ma pensiamo sia stato tale.inventa la moda, nel vestirsi fa automaticamente quello che noi faremo domani” così Karl Lagerfeld descrivevanella prefazione del libro-Cronique del 1986, scritto e illustrato dallo stesso Lagerfeld insieme alla. E se all’epoca fosse esistito Instagram,sarebbe stata la geniale incarnazione della passione per ilmescolata all’intuizione di nuove tendenze, perché la moda che segna le epoche e ritorna ciclicamente contaminando il nuovo non potrebbe trovare un’icona più adatta ...