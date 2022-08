"Anna Karenina", una grande interpretazione di Keira Knightley (Di domenica 7 agosto 2022) Anna Karenina Iris ore 21. Con Keira Knightley, Jude Law, Matthew Macfadyen. Regia di Joe Wright. Produzione Gran Bretagna 2012. Durata: 2 ore e 9 minuti LA TRAMA Il romanzo di Tolstoi portato per l'ennesima volta sullo schermo, stavolta dal raffinato regista britannico Joe Wright. Anna è l'affascinante consorte di un alto funzionario russo all'epoca degli zar. Sembra una signorona di successo in realtà cova dentro il demone della trasgressione. Che salta prepotentemente fuori quando la donna incontra il brillante ufficiale Vronsky. Per lui Anna lascia marito e figli. Una scelta senza ritorno. Perché quando è delusa da Vronsky (spaventato da una relazione troppo impegnativa) Anna sente franare tutto e si butta sotto un treno. PERCHÈ VEDERLO Perché la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022)Iris ore 21. Con, Jude Law, Matthew Macfadyen. Regia di Joe Wright. Produzione Gran Bretagna 2012. Durata: 2 ore e 9 minuti LA TRAMA Il romanzo di Tolstoi portato per l'ennesima volta sullo schermo, stavolta dal raffinato regista britannico Joe Wright.è l'affascinante consorte di un alto funzionario russo all'epoca degli zar. Sembra una signorona di successo in realtà cova dentro il demone della trasgressione. Che salta prepotentemente fuori quando la donna incontra il brillante ufficiale Vronsky. Per luilascia marito e figli. Una scelta senza ritorno. Perché quando è delusa da Vronsky (spaventato da una relazione troppo impegnativa)sente franare tutto e si butta sotto un treno. PERCHÈ VEDERLO Perché la ...

