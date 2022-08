Angelus | Ecco segno che tocca il cuore del Papa

(Di domenica 7 agosto 2022) Due avvenimenti contrastanti hanno scosso la sensibilità di Francesco, che, come sempre, invita a pregare e a non cedere mai al disfattismo. Il Santo Padre scosso da un tragico fatto che coinvolge Medjugorje. Il Vangelo di oggi contiene due esortazioni di Gesù ai discepoli. La prima è a «non temere» (Lc 12,32); la seconda è: L'articolocheildelproviene da La Luce di Maria.

abate_leo : @tatanka_h Ecco di parlava il papà all'angelus... Adesso l'ho capito. Grazie Ruttosport - Lucie_angelus : RT @metal_it: DEF LEPPARD, ecco il video di “This Guitar” (con Alison Krauss) ?? LEGGI LA NEWS COMPLETA: -

RaiNews

'Questo passo - ha detto al termine dell'- dimostra che è possibile dialogare e raggiungere ... 'Non temere:la certezza a cui attaccare il cuore! Ma - aggiunge Bergoglio - sapere che il ...Ma nel Vangelo dell'il pontefice ha parlato a lungo del sentimento della "paura" e del ... "Non temere:la certezza a cui attaccare il cuore! - ha proseguito - ma sapere che il signore ... Papa: "Le prime navi del grano in marcia dall'Ucraina sono speranza di pace" Due avvenimenti contrastanti hanno scosso la sensibilità di Francesco, che, come sempre, invita a pregare e a non cedere mai al disfattismo. Il Santo Padre scosso da un tragico fatto che coinvolge Med ...