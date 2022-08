Andrea Bocelli Foundation, raccolti 2,5 mln di euro per progetti educativi ad Haiti e in Italia (Di domenica 7 agosto 2022) Si è conclusa in grande la maratona benefica di Celebrity Adventures 2022, uno dei più grandi eventi benefici al mondo, che ha come beneficiaria la Andrea Bocelli Foundation (ABF). Il 30 luglio e il 1° agosto si sono tenute due serate di beneficienza organizzate direttamente da ABF, durante le quali sono stati raccolti oltre 2.500.000 euro, che saranno destinati ai progetti educativi della Fondazione in Italia e ad Haiti. Nel corso dei due appuntamenti, organizzati presso la villa della famiglia Bocelli a Forte dei Marmi, in riva al mare, si sono tenute due aste con prestigiosi oggetti, tra i quali: opere d’arte, pezzi da collezione ed experience. Ma sono state tante anche le donazioni silenti durante le giornate. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 agosto 2022) Si è conclusa in grande la maratona benefica di Celebrity Adventures 2022, uno dei più grandi eventi benefici al mondo, che ha come beneficiaria la(ABF). Il 30 luglio e il 1° agosto si sono tenute due serate di beneficienza organizzate direttamente da ABF, durante le quali sono statioltre 2.500.000, che saranno destinati aidella Fondazione ine ad. Nel corso dei due appuntamenti, organizzati presso la villa della famigliaa Forte dei Marmi, in riva al mare, si sono tenute due aste con prestigiosi oggetti, tra i quali: opere d’arte, pezzi da collezione ed experience. Ma sono state tante anche le donazioni silenti durante le giornate. ...

