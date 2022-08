America’s Cup 2024, un’eccellenza italiana alle spalle American Magic: il chase boat a idrogeno è di Bluegame! (Di domenica 7 agosto 2022) American Magic si sta preparando per disputare la America’s Cup 2024. Il sodalizio statunitense è uscito con le ossa rotte dall’ultima campagna, quando perse nettamente la semifinale della Prada Cup contro Luna Rossa in seguito alla tanta chiacchierata scuffia. Il team che fa capo al New York Yacht Club ha deciso di seguire una strada speciale per l’adozione dello chase boat, ovvero la barca a idrogeno di supporto che debutterà nella prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Gli Americani hanno deciso di non acquistare la barca di appoggio da Team New Zealand, ma di realizzare direttamente il proprio prototipo insieme a Bluegame. Stiamo parlando di un’eccellenza del Made in Italy, un marchio del gruppo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022)si sta preparando per disputare laCup. Il sodalizio statunitense è uscito con le ossa rotte dall’ultima campagna, quando perse nettamente la semifinale della Prada Cup contro Luna Rossa in seguito alla tanta chiacchierata scuffia. Il team che fa capo al New York Yacht Club ha deciso di seguire una strada speciale per l’adozione dello, ovvero la barca adi supporto che debutterà nella prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Glii hanno deciso di non acquistare la barca di appoggio da Team New Zealand, ma di realizzare direttamente il proprio prototipo insieme a Bluegame. Stiamo parlando didel Made in Italy, un marchio del gruppo ...

