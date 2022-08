Alta tensione Cina-Taiwan, Taipei risponde alle minacce di Pechino: due esercitazioni d’artiglieria con proiettili veri (Di domenica 7 agosto 2022) Continuano ad aumentare le tensioni tra Cina e Taiwan. L’esercito di Taipei ha annunciato due esercitazioni di artiglieria «a fuoco vivo», ovvero con veri proiettili lanciati a sud dell’isola su larga scala. Avverranno martedì, 9 agosto, e giovedì 11 a Fenggang, nella contea meridionale di Pingtung e – fanno sapere le forze di Taiwan – rientrano nel Quarto teatro delle operazioni. Si tratta di una mossa militare strategica con un duplice obiettivo: da un lato, testare la propria capacità militare e «prontezza al combattimento» in caso di eventuali attacchi e, dall’altro, rispondere alle minacce di Pechino delle ultime settimane. La chiusura delle esercitazioni di ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022) Continuano ad aumentare le tensioni tra. L’esercito diha annunciato duedi artiglieria «a fuoco vivo», ovvero conlanciati a sud dell’isola su larga scala. Avverranno martedì, 9 agosto, e giovedì 11 a Fenggang, nella contea meridionale di Pingtung e – fanno sapere le forze di– rientrano nel Quarto teatro delle operazioni. Si tratta di una mossa militare strategica con un duplice obiettivo: da un lato, testare la propria capacità militare e «prontezza al combattimento» in caso di eventuali attacchi e, dall’altro,redidelle ultime settimane. La chiusura delledi ...

sole24ore : Alta tensione tra Serbia e Kosovo: rischio di uno scontro armato tra i due paesi - capuanogio : Alta tensione tra #Inter e #DigitalBits che non ha pagato la prima tranche dell’accordo: via il nome dello sponsor… - mlpedo : RT @ClaudioPace: Come dare torto a #Trump che dice che la visita di #Pelosi a #Taiwan è stato un magnifico assist dato alla #Cina? Credo ch… - ClaudioPace : Come dare torto a #Trump che dice che la visita di #Pelosi a #Taiwan è stato un magnifico assist dato alla #Cina? C… - MarchezVousLuci : RaiNews: Taipei a Pechino: simulato attacco contro di noi. Trump: 'Visita di Pelosi è assist alla Cina' - L'esercit… -