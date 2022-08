Allarme siccità: quali sono i rischi per le regioni italiane? I dettagli (Di domenica 7 agosto 2022) Allarme siccità in tutto il territorio nazionale: quali sono i rischi per le regioni italiane? I dettagli da non sottovalutare. Senza alcun dubbio in molti hanno gioito dell’anticipo dell’estate, perché questo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 7 agosto 2022)in tutto il territorio nazionale:per le? Ida non sottovalutare. Senza alcun dubbio in molti hanno gioito dell’anticipo dell’estate, perché questo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

AndreaLiberati : RT @fffitalia: 'Il difficile approvvigionamento idrico può compromettere l’intera stagione estiva' - marioricciard18 : RT @LMolinari_: In Francia per allarme siccità non si può più innaffiare l’orto, però l’irrigazione dei campi da golf continua. Può sembrar… - LMolinari_ : In Francia per allarme siccità non si può più innaffiare l’orto, però l’irrigazione dei campi da golf continua. Può… - MassimoNovi : Ordinanza anti siccità #Ponsacco - andvaccaro : Crisi idrica: in Italia la disponibilità d’acqua si è ridotta del 19% in 30 anni e andrà sempre peggio, lR… -