Allarme a Zaporizhzhia | nuova raffica di razzi russi sulla centrale Salpate dall' Ucraina 4 navi con cereali e olio

(Di domenica 7 agosto 2022) - L'obiettivo delle forze era un arsenale di munizioni ucraino. Colpita un'area vicina al deposito di combustibile nucleare esaurito. Si muove l'Aiea che chiede l'intervento di una sua squadra per ...

- L'obiettivo delle forze era un arsenale di munizioni ucraino. Colpita un'area vicina al deposito di combustibile nucleare esaurito. Si muove l'Aiea che chiede l'intervento di una sua squadra per ...Secondo i dirigenti, un team dell'Agenzia dovrebbe ' recarsi a, proprio come abbiamo ... Un altroaereo è scattato nella notte anche a Kharkiv e Nikopol, nella zona del ...Un bombardamento è stato eseguito presso Marhanets, a 10 km dalla centrale di Zaporizhzhia. L'Aiea: "Un nostro team deve andare sul posto" ...Un arsenale con 45 tonnellate di munizioni che l’esercito ucraino aveva ricevuto dai Paesi membri della Nato è stato distrutto dalle forze russe nella regione ucraina di Mykolaiv (sud): lo ha reso not ...