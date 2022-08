Aldo Rossi per Molteni mobili: originalità nel quotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Il percorso allestito al Museo del Novecento di Milano propone una lettura delle creazioni di Aldo Rossi per Molteni mobili. L’architetto si inserisce nella definizione del linguaggio del design della seconda metà del Novecento, cogliendone l’essenza. Ha quindi partecipato al passaggio dalla linearità e semplicità delle forme del Razionalismo alle creazioni futuristiche del Postradical. Alcuni Leggi su periodicodaily (Di domenica 7 agosto 2022) Il percorso allestito al Museo del Novecento di Milano propone una lettura delle creazioni diper. L’architetto si inserisce nella definizione del linguaggio del design della seconda metà del Novecento, cogliendone l’essenza. Ha quindi partecipato al passaggio dalla linearità e semplicità delle forme del Razionalismo alle creazioni futuristiche del Postradical. Alcuni

aldo_rovi : RT @borghi_claudio: @alespanga @Anna2Ary @molumbe Carissima. Quando mi sono presentato come candidato presidente della Toscana ne ho dovute… - sportli26181512 : Mercato Milan: in difesa l'idea è l’inserimento di una pedina in prestito con diritto di riscatto: In merito al mer… - la_rossonera : RT @la_rossonera: ??????Tommaso Pobega e il Milan resteranno insieme ancora per molti anni a venire. Il centrocampista e il club di Via Aldo… - stegus64 : @ale_taia Caspita, cosa ce ne facciamo di Maldini se c’è un genio della tattica e espertona di calcio come te. Manda il cv in via Aldo Rossi - PZagari : @David_Rossi70 @annapaolaconcia Bravo Aldo Rossi.. -