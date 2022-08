Accoltella la moglie alla testa, arrestato nel Milanese (Di domenica 7 agosto 2022) Prima dell'alba, ha preso un coltello da cucina e in camera da letto ha iniziato a colpire la moglie alla testa: per questo motivo un cinese di quarant'anni è stato arrestato in flagranza di reato dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) Prima dell'alba, ha preso un coltello da cucina e in camera da letto ha iniziato a colpire la: per questo motivo un cinese di quarant'anni è statoin flagranza di reato dai ...

