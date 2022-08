“Abbiamo sbagliato tutto” | Laura Maddaloni infelice dopo il ritorno in Italia | lo confessa dopo 3 mesi

(Di domenica 7 agosto 2022)ha agitato le acque sull’Isola dei Famosi a distanza di 3. Nessuno poteva aspettarsi una confessione del genere.(Mediasetplay screenshot)è l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che fa ancora tanto parlare di sé. Scopriamo insieme l’ultima confessione scottante che ha rilasciato sul reality.ha partecipato all’Isola dei Famosi insieme a suo marito Clemente Russo. Purtroppo la loro avventura è stata macchiata da alcuni eventi che il pubblico ancora non ha digerito. Ilary Blasi in studio ha fatto spesso da mediatrice tra lei e Vladimir Luxuria, che non gliene ha fatta passare una liscia. L’opinionista infatti si è scagliata contro di lei spesso e volentieri criticandola ...

UffPost : RT @RomGarg: “Abbiamo sbagliato sui vaccini e sul GP. Nei toni e nella sostanza. Siamo consapevoli che ricostruire la fiducia con gli elett… - diamantelei1 : RT @RomGarg: “Abbiamo sbagliato sui vaccini e sul GP. Nei toni e nella sostanza. Siamo consapevoli che ricostruire la fiducia con gli elett… - SlashMidnight : @Farrah88760586 Abbiamo sbagliato tutto Farrah ?????? - cybexmind : RT @RomGarg: “Abbiamo sbagliato sui vaccini e sul GP. Nei toni e nella sostanza. Siamo consapevoli che ricostruire la fiducia con gli elett… - BabyYodler : @djusep_joe @CristianaTosca @Luna_di_Venezia Io credo abbiamo sbagliato a ricostruire cambiando allenatore ogni ann… -

Virgilio Sport

Quandofatto l'accordo ci siamo detti che dal giorno dopo un pezzo della coalizione non ... Ed ho', dice Calenda. Che cita lo storico congresso straordinario della socialdemocrazia ...... non ho mai voluto distruggere il Pd, con con Lettainiziato un negoziato per costruire una ... Ed ho'. Il rapporto con +Europa ed Emma Bonino 'A un certo punto di questo processo non ... Ferrari, Binotto: "Abbiamo sbagliato solo una gara finora"