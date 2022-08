A San Martino delle Scale, il Duo De Musica (Di domenica 7 agosto 2022) SAN Martino delle Scale (MONREALE) – Stasera, alle ore 21.00, presso la Basilica Abbaziale di San Martino delle Scale, il quinto appuntamento della XXXV edizione del Festival Organistico di San Martino delle Scale. Protagonista del concerto il Duo De Musica. “Il Duo De Musica presenterà “i brani più rappresentativi del repertorio con la tromba piccola; – dichiara Giovan Battista Vaglica – tratta principalmente di trascrizioni, adattate alla formazione. Originale è, invece, il preludio iniziale di G. Young, anche se il richiamo è allo stile compositivo classico. Nella parte dedicata all’organo solo, emerge il poderoso Preludio e fuga in do min.; esso si snoda attraverso l’elaborazione di due temi: il ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 7 agosto 2022) SAN(MONREALE) – Stasera, alle ore 21.00, presso la Basilica Abbaziale di San, il quinto appuntamento della XXXV edizione del Festival Organistico di San. Protagonista del concerto il Duo De. “Il Duo Depresenterà “i brani più rappresentativi del repertorio con la tromba piccola; – dichiara Giovan Battista Vaglica – tratta principalmente di trascrizioni, adattate alla formazione. Originale è, invece, il preludio iniziale di G. Young, anche se il richiamo è allo stile compositivo classico. Nella parte dedicata all’organo solo, emerge il poderoso Preludio e fuga in do min.; esso si snoda attraverso l’elaborazione di due temi: il ...

