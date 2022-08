Zverev: “Ho il diabete, voglio aiutare i bambini malati come me” (Di sabato 6 agosto 2022) Il numero 2 del tennis mondiale, Alexander Zverev, ha rilasciato un comunicato all’agenzia di stampa “Deutsche Presse Agentur” in cui ha reso noto di soffrire di diabete di tipo 1 da quando aveva quattro anni “Quando ero piccolo non ci pensavo molto, poi ho iniziato a pensarci sempre di più. Ora, molti anni dopo e con il successo alle spalle, mi sento abbastanza a mio agio per poter rendere pubblica questa iniziativa. Sono nella situazione privilegiata di condurre la vita che ho sempre voluto condurre. Devo tutto ai miei genitori e a mio fratello, che mi hanno sempre sostenuto incondizionatamente. Adesso è molto importante per me restituire qualcosa e aiutare le persone colpite nel loro cammino”. Il tedesco ha anche reso pubblica la nascita di una fondazione che sarà impegnata nel fornire insulina e medicinale ai ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) Il numero 2 del tennis mondiale, Alexander, ha rilasciato un comunicato all’agenzia di stampa “Deutsche Presse Agentur” in cui ha reso noto di soffrire didi tipo 1 da quando aveva quattro anni “Quando ero piccolo non ci pensavo molto, poi ho iniziato a pensarci sempre di più. Ora, molti anni dopo e con il successo alle spalle, mi sento abbastanza a mio agio per poter rendere pubblica questa iniziativa. Sono nella situazione privilegiata di condurre la vita che ho sempre voluto condurre. Devo tutto ai miei genitori e a mio fratello, che mi hanno sempre sostenuto incondizionatamente. Adesso è molto importante per me restituire qualcosa ele persone colpite nel loro cammino”. Il tedesco ha anche reso pubblica la nascita di una fondazione che sarà impegnata nel fornire insulina e medicinale ai ...

