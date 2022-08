Zelensky | Mosca si assuma responsabilità attacchi a Zaporizhzhia

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Il bilancio del raid di Kiev sul carcere vicino a Olenivka è di 50 morti e 73 feriti. La responsabilità… - MarcoPorcu71 : RT @lanf64: Il ministro degli Esteri britannico, Liz #Truss: forniremo armi all'#Ucraina finché #Putin non se ne andrà. E' così che si ra… - StefanoCalzola6 : #Kiev : 'Tre esplosioni nel sito della #centralenucleare di #Zaporizhzhia , rischio spruzzatura #radioattiva '.… - DANIELA25208347 : RT @lanf64: #Taiwan, #Lavrov dopo essersi fatto di Vodka: 'I tentativi #USA di estendere il dominio sono inutili'. L'ennesima mistificazi… - mrcllznn : RT @lanf64: #Taiwan, #Lavrov dopo essersi fatto di Vodka: 'I tentativi #USA di estendere il dominio sono inutili'. L'ennesima mistificazi… -

Il presidente dell'Ucraina Volodymyrha dichiarato che la Russia deve assumersi la responsabilità di un "atto di terrore", dopo che Kiev esi sono scambiate reciproche accuse per gli attacchi alla più grande centrale ...sta reclutando volontari per formare un nuovo battaglione, denominato 'Samara', da dispiegare ... Lo ha dichiarato il presidente ucraino, nel suo video - messaggio serale. Un cittadino ...Roma, 6 ago. (askanews) - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la Russia deve assumersi la responsabilità di un 'atto ...Quattro ore di vertice a Sochi: i due presidenti hanno trovato un'intesa per rafforzare l'interscambio economico e prendere misure concrete per rafforzare la cooperazione tra Ankara e Mosca. Secondo i ...