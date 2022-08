Yvonne | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 6 agosto 2022)è una forma femminile del francese Yvon, che è a sua volta un diminutivo di Yves, la forma francese medievale di Ivo. Ivo deriva dall’elemento germanico iv (o da una parola celtica imparentata), che indica l’albero del tasso. Nel nostro Paeseè in effetti la variante femminile di Ivo più diffusa, mentre in lingua inglese ilè in uso sin dalla fine del XIX secolo. Fra i personaggi famosi che portano questoricordiamoSanson, attrice greca naturalizzata italiana,Sciò, attrice e modella italiana, eStrahovski, attrice australiana. Ilrisulta comunque non molto popolare nel nostro Paese, tanto che nel 2020 sono state chiamate così appena 9 neonate. Il picco si è avuto nel 2000, con 20 bambine chiamate in ...