WWE: Triple H vuole altri ritorni, il suo obiettivo è dare profondità al roster (Di sabato 6 agosto 2022) Triple H ha dato un forte impatto all'inizio della sua gestione del reparto creativo della WWE, prendendo decisioni di evidente rottura rispetto al passato recente. Un concreto esempio si può trovare nella riconferma di Iyo Sky e nei ritorni di Dakota Kai, Karrion Kross e Scarlett, che la gestione di Vince McMahon aveva in diversi momenti deciso di tagliare. Anche la Maximum Male Models doveva fare a meno di Max Dupri ma Triple H pare abbia voluto cambiare rotta. Parola d'ordine: profondità Secondo quanto riporta Fightful Select, una fonte interna alla WWE avrebbe rivelato come sia stata fatta una seria valutazione di tutti i possibili ritorni e che c'è da aspettarsi che i ritorni continuino. Secondo quanto racconta la persona interpellata, Triple H ...

