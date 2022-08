WWE: Annunciato a SmackDown il torneo per l’assegnazione dei Women’s Tag Team Championship (Di sabato 6 agosto 2022) Fin dalle prime news riguardo al burrascoso addio (o arrivederci?) di Sasha Banks e Naomi alla WWE si erano rincorse le voci riguardo ai Women’s Tag Team Championship: i titoli, che non hanno mai goduto di grandissima rilevanza, erano passati completamente nel dimenticatoio e per due mesi non abbiamo sentito più notizie a riguardo. Infatti, era stato fugacemente Annunciato che i titoli sarebbero stati riassegnati, ma il tutto poi è scoppiato come una bolla di sapone. A quanto pare però, il nuovo “regime” di HHH intende fare le cose per bene e presto avremo delle nuove campionesse. L’annuncio Durante la puntata di SmackDown, poco prima del segmento finale, è stato Annunciato che a Raw inizierà un torneo per la riassegnazione dei Women’s ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 6 agosto 2022) Fin dalle prime news riguardo al burrascoso addio (o arrivederci?) di Sasha Banks e Naomi alla WWE si erano rincorse le voci riguardo aiTag: i titoli, che non hanno mai goduto di grandissima rilevanza, erano passati completamente nel dimenticatoio e per due mesi non abbiamo sentito più notizie a riguardo. Infatti, era stato fugacementeche i titoli sarebbero stati riassegnati, ma il tutto poi è scoppiato come una bolla di sapone. A quanto pare però, il nuovo “regime” di HHH intende fare le cose per bene e presto avremo delle nuove campionesse. L’annuncio Durante la puntata di, poco prima del segmento finale, è statoche a Raw inizierà unper la riassegnazione dei...

