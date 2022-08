Wijnaldum alla Roma: arriva la doppia dedica social di Strootman (Di sabato 6 agosto 2022) Roma - Da olandese a olandese, da chi il centrocampo della Roma l'ha guidato a chi lo farà molto presto nella nuova formazione di Mourinho. Via Instagram, tramite le storie, sono arrivate le dediche ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 agosto 2022)- Da olandese a olandese, da chi il centrocampo dellal'ha guidato a chi lo farà molto presto nella nuova formazione di Mourinho. Via Instagram, tramite le storie, sonote le dediche ...

DiMarzio : #Wijnaldum alla @OfficialASRoma ?? prestito con diritto (no obbligo, nemmeno a presenze) di riscatto a 8M:… - AliprandiJacopo : ?? ???? Gini #Wijnaldum è arrivato alla clinica Villa Stuart per sostenere le visite mediche di idoneità sportiva. Poi… - DiMarzio : #Wijnaldum alla @OfficialASRoma ?? società al lavoro in questi minuti per farlo arrivare nel pomeriggio a #Ciampino @SkySport @GWijnaldum - PanenkaeCaffe : RT @BighiTheKid: Scrivono in prima pagina “Roma da Scudetto” per fomentare i media e i detrattori, in modo da affossarci tutti alla prima c… - sportli26181512 : #Wijnaldum alla #Roma: arriva la doppia dedica social di #Strootman: I due sono amici e sui social l'ex giallorosso… -