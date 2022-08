West Ham United vs Manchester City – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 6 agosto 2022) La partita più importante del weekend di apertura della Premier League 2022-23 si svolgerà al London Stadium domenica 7 agosto quando il West Ham United accoglierà i campioni del Manchester City. I Citizens cercheranno di difendere il loro titolo in questa stagione, mentre il West Ham cercherà ancora una volta di essere importante nella discussione per un piazzamento europeo alla fine della campagna. Il calcio di inizio di West Ham United vs Manchester City è previsto alle 17:30 Anteprima della partita West Ham United vs Manchester City: a che punto sono le due squadre? West Ham United La scorsa stagione il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 agosto 2022) La partita più importante del weekend di apertura della Premier League 2022-23 si svolgerà al London Stadium domenica 7 agosto quando ilHamaccoglierà i campioni del. I Citizens cercheranno di difendere il loro titolo in questa stagione, mentre ilHam cercherà ancora una volta di essere importante nella discussione per un piazzamento europeo alla fine della campagna. Il calcio di inizio diHamvsè previsto alle 17:30 Anteprima della partitaHamvs: a che punto sono le due squadre?HamLa scorsa stagione il ...

forumJuventus : (TS) 'Juventus: c'é l'affondo per Kostic, il giocatore ieri ha salutato i tifosi e il West Ham si è defilato'?… - TuttoMercatoWeb : Importante segnale verso Kostic-Juventus: il West Ham si tira fuori dopo l'arrivo di Cornet - Gazzetta_it : #Juve, assalto a #Kostic 12 milioni più bonus per superare il #WestHam #calciomercato - periodicodaily : West Ham United vs Manchester City – pronostico e possibili formazioni #premierleague #7agosto - infobetting : West Ham-Manchester City (7 agosto, ore 17:30): formazioni, quote, pronostici -