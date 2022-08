Wanda Nara, il ‘dettaglio’ mette tutti a tacere. La FOTO non mente (Di sabato 6 agosto 2022) Wanda Nara è sempre al centro del caos mediatico! Ma questa volta non sfugge, perché il ‘dettaglio’ mette tutti a tacere. La FOTO non mente. Wanda Nara è una nota showgirl e volto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 6 agosto 2022)è sempre al centro del caos mediatico! Ma questa volta non sfugge, perché il. Lanonè una nota showgirl e volto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

QuotidianPost : Wanda Nara e Mauro Icardi crisi in corso? La smentita del calciatore non convince - GianmarioAngius : RT @gigi52335676: Claudio Amendola e Francesca Neri si separano Ilary e Totti si separano. Icardi e Wanda Nara si separano. Io sto aspett… - TonyTheMajor : Berlusconi vuole icardi 2 giorni dopo Wanda Nara divorzia da Icardi non c'è niente da fare resti il migliore Silvio… - ManuelaFioren : RT @gigi52335676: Claudio Amendola e Francesca Neri si separano Ilary e Totti si separano. Icardi e Wanda Nara si separano. Io sto aspett… - smartbue : La prova costume: da Wanda Nara a Claudia Gerini, l'estate dei corpi senza filtri - la Repubblica -