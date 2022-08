Vuelta a Burgos 2022, vince Pavel Sivakov. Classifica finale - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di sabato 6 agosto 2022) Pavel Sivakov Roma, 6 agosto 2022 - E' Pavel Sivakov il vincitore della Vuelta a Burgos 2022 , ma non senza un bel brivido finale: a causarlo è Joao Almeida , il mattatore dell'ultima tappa che deve ... Leggi su quotidiano (Di sabato 6 agosto 2022)Roma, 6 agosto- E'il vincitore della, ma non senza un bel brivido: a causarlo è Joao Almeida , il mattatore dell'ultima tappa che deve ...

Salvato43676072 : Sivakov è il vincitore della Vuelta a Burgos 2022 ????????? - SpazioCiclismo : Rivediamo le fasi salienti della #VueltaBurgos conclusasi oggi - iltedesco22 : RT @SpazioCiclismo: Dopo tre anni di digiuno, una vittoria che dà morale per Pavel Sivakov #VueltaBurgos - SpazioCiclismo : Dopo tre anni di digiuno, una vittoria che dà morale per Pavel Sivakov #VueltaBurgos - CNiccolai : RT @biciPRO1: ?? @JooAlmeida98 conquista l'ultima frazione della Vuelta a Burgos con una rimonta delle sue! ?????? Il portoghese batte in uno… -