Voto italiani nel mondo, come sono organizzati i partiti (Di sabato 6 agosto 2022) – italiani residenti all’estero una entità aliena per i poco avveduti e distratti politici nostrani. Distratti sì, per l’intera legislatura, ma attenti e concentrati, nei mesi antecedenti le elezioni politiche. E le imminenti elezioni politiche del 25 settembre prossimo hanno finalmente e definitivamente destato dal loro lungo letargo politici e partiti. Approfittando del risveglio dal loro lungo torpore, sollecitati anche dalle tante telefonate e mail pervenute al giornale, abbiamo deciso, per poter meglio informare e coinvolgere i nostri connazionali residenti fuori dall’Italia, su quanto si va decidendo per loro, ascoltando i responsabili dei Dipartimenti estero dei vari partiti. Iniziamo, senza intenti sponsorizzatori ma solo per comodità, dal PD. Il Partito Democratico, un partito strutturato, con 100 circoli all’attivo e 5 mila ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 agosto 2022) –residenti all’estero una entità aliena per i poco avveduti e distratti politici nostrani. Distratti sì, per l’intera legislatura, ma attenti e concentrati, nei mesi antecedenti le elezioni politiche. E le imminenti elezioni politiche del 25 settembre prossimo hanno finalmente e definitivamente destato dal loro lungo letargo politici e. Approfittando del risveglio dal loro lungo torpore, sollecitati anche dalle tante telefonate e mail pervenute al giornale, abbiamo deciso, per poter meglio informare e coinvolgere i nostri connazionali residenti fuori dall’Italia, su quanto si va decidendo per loro, ascoltando i responsabili dei Dipartimenti estero dei vari. Iniziamo, senza intenti sponsorizzatori ma solo per comodità, dal PD. Il Partito Democratico, un partito strutturato, con 100 circoli all’attivo e 5 mila ...

