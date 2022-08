Voto degli italiani all’estero, preannunciato il broglio (Di sabato 6 agosto 2022) – Si chiosa universalmente che chi ben comincia è alla metà dell’opera. E non c’è che dire, pur ancora a distanza dal Voto di settembre prossimo degli italiani residenti all’estero, i balletti truffaldini hanno avuto inizio e persino in maniera sfacciata. Notevole: prima di effettuare l’imbroglio, lo si annuncia addirittura! È stata messa in rete, in Argentina, una mail su Whatsapp, dove si chiede agli elettori di consegnare le buste elettorali, prima che siano votate, alla loro organizzazione dedita angelicamente ad aiutarli votando al posto loro. Questo il testo del comunicato posto nella conclusione di una lunga mail con la quale si invitano i destinatari del messaggio a mobilitarsi per unirsi a questo progetto: “Contattatemi e vi aiuteremo a preparare il Voto e lo porteremo alle ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 agosto 2022) – Si chiosa universalmente che chi ben comincia è alla metà dell’opera. E non c’è che dire, pur ancora a distanza daldi settembre prossimoresidenti, i balletti truffaldini hanno avuto inizio e persino in maniera sfacciata. Notevole: prima di effettuare l’im, lo si annuncia addirittura! È stata messa in rete, in Argentina, una mail su Whatsapp, dove si chiede agli elettori di consegnare le buste elettorali, prima che siano votate, alla loro organizzazione dedita angelicamente ad aiutarli votando al posto loro. Questo il testo del comunicato posto nella conclusione di una lunga mail con la quale si invitano i destinatari del messaggio a mobilitarsi per unirsi a questo progetto: “Contattatemi e vi aiuteremo a preparare ile lo porteremo alle ...

