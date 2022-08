Volevi affondare il Pd Lo insultano? Renzi umilia Letta | così | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 agosto 2022) Non si placano le polemiche all'interno del centrosinistra. Stavolta a metterci il carico è Matteo, che in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera è stato particolarmente critico nei confronti del Pd e del suo segretario. Italia Viva è l'unica forza politica a non essere stata invitata nel “campo largo”, che va da Calenda a Di Maio, passando per Fratoianni e Bonelli. “Credo che il motivo per cuiabbia parlato con tutti tranne che con noi - ha dichiarato- sia legato a piccole vendette personali per le vicende del passato. Non si spiega una coalizione che mette insieme storie totalmente diverse che parte da un veto a una sola forza politica. Vedendo come sono andate le cose non finirò mai di ringraziarlo. Ci ha restituito uno spazio politico e l'indecoroso balletto di queste ore del centrosinistra mi rafforza ...