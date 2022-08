Viti lascia l'Empoli: 'Ecco perché ho scelto il Nizza' VIDEO (Di sabato 6 agosto 2022) Il difensore italiano Mattia Viti lascia l'Empoli per andare a giocare in Francia sulle orme di Balotelli e Verratti: "A Nizza un bel... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) Il difensore italiano Mattial'per andare a giocare in Francia sulle orme di Balotelli e Verratti: "Aun bel...

TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Empoli: Mattia Viti lascia l'Italia e si trasferisce in Francia al Nizza - sportli26181512 : Empoli, ufficiale Viti al Nizza. In passato fu accostato al Milan: Un altro talento lascia il nostro campionato.… - settalese : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Mattia Viti lascia l'Empoli: è un nuovo giocatore del Nizza ?????? - TuttoHellasVer1 : Empoli: Mattia Viti lascia l'Italia e si trasferisce in Francia al Nizza - ProfidiAndrea : ?? UFFICIALE - #Empoli, Mattia #Viti lascia la #SerieATIM e giocherà in #Ligue1 Sky: 'Un'operazione in uscita impor… -