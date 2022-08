Vista da vicino - Tutta la Opel Corsa foto per foto (Di sabato 6 agosto 2022) La Opel Corsa è una delle compatte più longeve sul mercato: la sua storia, infatti, ha origine nel lontano 1982. Oggi, quarant'anni dopo la prima serie, la piccola del Fulmine mantiene alta la bandiera del marchio tedesco, restando mese dopo mese tra i modelli più scelti dagli italiani. Tra i segreti di questo modello c'è la sua poliedricità: è lunga solo 4 metri e 6 centimetri, ma - se ci si stringe un po' dietro - può ospitre fino a cinque persone e anche diverse valigie. Il bagagliaio, infatti, ha un volume dichiarato che spazia dai 309 ai 1.120 litri. Benzina, diesel o elettrica. Giunta alla sua sesta generazione, la Corsa è cambiata parecchio dal punto di Vista estetico e si è evoluta anche sottOpelle. Oggi, infatti, i clienti possono scegliere la tedesca pure in versione elettrica (la ... Leggi su quattroruote (Di sabato 6 agosto 2022) Laè una delle compatte più longeve sul mercato: la sua storia, infatti, ha origine nel lontano 1982. Oggi, quarant'anni dopo la prima serie, la piccola del Fulmine mantiene alta la bandiera del marchio tedesco, restando mese dopo mese tra i modelli più scelti dagli italiani. Tra i segreti di questo modello c'è la sua poliedricità: è lunga solo 4 metri e 6 centimetri, ma - se ci si stringe un po' dietro - può ospitre fino a cinque persone e anche diverse valigie. Il bagagliaio, infatti, ha un volume dichiarato che spazia dai 309 ai 1.120 litri. Benzina, diesel o elettrica. Giunta alla sua sesta generazione, laè cambiata parecchio dal punto diestetico e si è evoluta anche sottle. Oggi, infatti, i clienti possono scegliere la tedesca pure in versione elettrica (la ...

kaiserrossii : @svevons Non so cosa dire non l’ho vista ma c’era uno al tavolo vicino al mio con la tipa/moglie che la guardava sul telefono - anco74 : @CatiaMamone Forse, vista la faccina che ha disegnato vicino, voleva dire sorry...di ma, accortosi che si stava sca… - eleonorascialo : Il vicino si è autoinvitato a casa e l’ho accolto completamente struccata, con gli occhiali da vista, la pinza in t… - hadesoncehp : @rumpleoncehp ti ho montato l'ombrellone per non farti scottare, con le mie mani ti ho costruito una casetta in gia… - ugotme07 : E se dentro muoio lento, sai che fuori sorrido Io ti ho persa dentro il letto per tenerti vicino Io ti ho vista pe… -