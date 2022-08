Vienna, ereditiera 29enne rifiuta 4 miliardi: "Non li ho guadagnati" - E si batte per la tassa di successione (Di sabato 6 agosto 2022) Marlene Engelhorn discende dai fondatori di una delle aziende chimiche più grandi al mondo, ma ha deciso di ereditare solo il 10% del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 agosto 2022) Marlene Engelhorn discende dai fondatori di una delle aziende chimiche più grandi al mondo, ma ha deciso di ereditare solo il 10% del ...

MediasetTgcom24 : Vienna, ereditiera 29enne rifiuta 4 miliardi: 'Non li ho guadagnati' | E si batte per la tassa di successione… - NoiNotizie : RT @MediasetTgcom24: Vienna, ereditiera 29enne rifiuta 4 miliardi: 'Non li ho guadagnati' | E si batte per la tassa di successione #Marlen… - IPopolino : RT @MediasetTgcom24: Vienna, ereditiera 29enne rifiuta 4 miliardi: 'Non li ho guadagnati' | E si batte per la tassa di successione #Marlen… - MediasetTgcom24 : Vienna, ereditiera 29enne rifiuta 4 miliardi: 'Non li ho guadagnati' | E si batte per la tassa di successione… -