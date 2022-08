VIDEO Moto3 | GP Gran Bretagna | gli highlights delle qualifiche

(Di sabato 6 agosto 2022) Prima pole-position in carriera nel Motomondiale per Diogo Moreira. Il brasiliano è stato il protagonista della giornata del GP, 12ma qualifica per quanto riguarda il Mondialeche riprende dopo una lunghissima pausa. Il giovane alfiere del MT Helmets firmato la prima casella dello schieramento nella Q2 completando la sessione davanti allo spagnolo Izan Guevara (Aspar) ed a Ryusei Yamanaka, teammate dell’autore del giro veloce. 7ma piazza conclusiva per Dennis Foggia (Leopard), protagonista che fino all’ultimo minuto utile ha tentato disperatamente di accedere alla seconda fila dello schieramento. Il migliore degli italiani, invece, è stato Riccardo Rossi (SIC58), quarto davanti a Stefano Nepa (CIP). Foto. MotoGP Press

