Victoria Beckham in guerra con Nicola Peltz: “Detesta la moglie di suo figlio Brooklyn, non si sopportano e non si parlano” (Di sabato 6 agosto 2022) Venti di guerra in casa Beckham. Una fonte vicina alla famiglia ha rivelato a Page Six le tensioni tra l’ex Posh Spice Victoria Beckham e la nuora Nicola Peltz, la moglie di suo figlio Brooklyn: “Non si sopportano e non si parlano”, ha detto. Stando a quanto riferito, le due sarebbero ai ferri corti già da prima del matrimonio, anzi, proprio la preparazione delle nozze sarebbe stata “orrenda”. Suocera e nuora si detesterebbero al punto che Nicola le avrebbe impedito di partecipare all’organizzazione della cerimonia, tenutasi nella villa di famiglia a Palm Beach, e proprio questa cosa ha dato il via a quello che viene definito dalla fonte come “un dramma meschino non-stop”. Ciliegina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Venti diin casa. Una fonte vicina alla famiglia ha rivelato a Page Six le tensioni tra l’ex Posh Spicee la nuora, ladi suo: “Non sie non si”, ha detto. Stando a quanto riferito, le due sarebbero ai ferri corti già da prima del matrimonio, anzi, proprio la preparazione delle nozze sarebbe stata “orrenda”. Suocera e nuora si detesterebbero al punto chele avrebbe impedito di partecipare all’organizzazione della cerimonia, tenutasi nella villa di famiglia a Palm Beach, e proprio questa cosa ha dato il via a quello che viene definito dalla fonte come “un dramma meschino non-stop”. Ciliegina ...

