Vicenza-Milan | tegola per Pioli | un titolare salta l’Udinese

Leggi su rompipallone

(Di sabato 6 agosto 2022) Al 48? minuto dell’amichevole contro ilallo stadio Romeo Menti Sandro Tonali ha accusato un fastidio all’inguine ed è stato costretto ad uscire dal campo in favore di Rade Krunic. Il calciatore, protagonista della lotta scudetto lo scorso anno, è uscito immediatamente dal campo abbastanza nervoso, recandosi subito negli spogliatoi senza fermarsi, come di consueto in panchina. Tonali InfortunioSecondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport Sandro Tonali salterà. Il regista delha accusato un problema all’inguine, lunedì prossimo sarà sottoposto agli esami del caso.spera che si tratti di una semplice elongazione ma potrebbe esserci il rischio che possa trattarsi anche di uno stiramento. In quel caso l’assenza si protrarrebbe almeno per tutto il mese di ...