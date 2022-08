Vicenza-Milan, infortunio Tonali al flessore della coscia: chiede il cambio (Di sabato 6 agosto 2022) Al 48? minuto dell’amichevole contro il Vicenza, Sandro Tonali ha accusato un fastidio al flessore della coscia ed è stato costretto ad uscire dal campo. Il calciatore è uscito immediatamente dal campo abbastanza sconsolato, in dubbio quindi la sua presenza contro l’Udinese in campionato. Nelle prossime ore verranno fatte le valutazioni del caso, per capire l’entità dell’infortunio. Non solo Tonali, ma problemi anche per Messias: il giocatore rossonero ha riportato una distorsione della caviglia destra. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Al 48? minuto dell’amichevole contro il, Sandroha accusato un fastidio aled è stato costretto ad uscire dal campo. Il calciatore è uscito immediatamente dal campo abbastanza sconsolato, in dubbio quindi la sua presenza contro l’Udinese in campionato. Nelle prossime ore verranno fatte le valutazioni del caso, per capire l’entità dell’. Non solo, ma problemi anche per Messias: il giocatore rossonero ha riportato una distorsionecaviglia destra. SportFace.

