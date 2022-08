Verso accordo Pd - SI - Verdi: al Nazareno nuovo incontro tra i leader (Di sabato 6 agosto 2022) E' in programma nel pomeriggio al Nazareno (la sede nazionale dei Dem) un nuovo incontro fra il segretario del Pd, Enrico Letta, il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, e il leader dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) E' in programma nel pomeriggio al(la sede nazionale dei Dem) unfra il segretario del Pd, Enrico Letta, il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, e ildei ...

Giorgiolaporta : A #sinistra stanno litigando sulle alleanze e sulle liste. Non oso pensare cosa faranno col #programmaElettorale. E… - lucabianchin7 : Charles #DeKetelaere è pronto a viaggiare domani verso Milano. Se i dettagli mancanti per l’accordo (piccole questi… - LaVeritaWeb : I leader di Verdi e Sinistra italiana hanno fatto saltare l’incontro previsto con i dem. E l’accordo Pd-Azione li s… - loris_casati : 'Si va verso l'accordo tra Juventus e Sampdoria per il trasferimento di Daniele Rugani in blucerchiato' - NandoNuovo : RT @GiorgiaMeloni: Le politiche immigrazioniste hanno gettato nel caos la Nazione. Da tempo @FratellidItalia propone il #blocconavale, una… -