Valentina Ferragni lo ha indossato in Costa Azzurra: il suo bikini sarà gettonatissimo (Di sabato 6 agosto 2022) In vacanza a Saint-Tropez, Valentina Ferragni si è mostrata con un bikini all’ultimo grido: modello particolarissimo, l’avete visto? Anche in vacanza, le sorelle Ferragni dettano la moda compresa quella balneare. Mentre Chiara si trova con Fedez e i loro piccoli ad Ibiza, Valentina sta incantando i follower con i suoi scatti dalla Costa Azzurra. E’ L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 6 agosto 2022) In vacanza a Saint-Tropez,si è mostrata con unall’ultimo grido: modello particolarissimo, l’avete visto? Anche in vacanza, le sorelledettano la moda compresa quella balneare. Mentre Chiara si trova con Fedez e i loro piccoli ad Ibiza,sta incantando i follower con i suoi scatti dalla. E’ L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

madrockworld : Valentina ferragni e il fidanzato vivono proprio in un mondo parallelo letteralmente ogni volta che apri il loro pr… - fanpage : Valentina Ferragni ha dato il via alle sue vacanze estive: da qualche giorno è volata a Saint Tropez e si gode il r… - zazoomblog : Valentina Ferragni il bikini bianco e rosso è troppo stretto: esce tutto - #Valentina #Ferragni #bikini #bianco - psicologiz : la crush che ho per valentina ferragni non avete idea mi farei fare tutto da quella donna - caaa0000 : @headandthoughts Probabilmente saranno: Anna D.R.,TZ,Sonia B.,Adriana V.(se non erro li aveva invitati pubblicamen… -