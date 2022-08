Vaiolo Scimmie | da lunedì vaccinazioni allo Spallanzani

Agenzia_Ansa : 'Entro 24 ore sarà emanata una circolare del Ministero sulle modalità ed i criteri per la vaccinazione, e le prime… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, da lunedì 8 agosto l'Istituto Spallanzani di Roma avvia la vaccinazione per le categorie indi… - repubblica : Vaiolo delle scimmie, parte la vaccinazione: lunedi' nel Lazio. 'Precedenza a gay e chi ha rapporti sessuali a risc… - ilpaesechenonce : @fratotolo2 @AurelianoStingi vaccino contro il vaiolo delle scimmie che poi è sempre lo stesso con etichetta e scadenza nuove - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Parte la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie -

Partirà dallo Spallanzani di Roma la campagna vaccinale per il vaiolo delle scimmie. Dopo la circolare del ministero della Salute, che ha definito le modalità e la platea dell'immunizzazione, da lunedì l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive farà da ...