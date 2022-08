Vaiolo delle scimmie, in Italia arriva il vaccino: ecco dove e chi dovrà farlo (Di sabato 6 agosto 2022) Nonostante il basso rischio per la salute certificato dagli epidemiologi (“virus meno pericoloso di una varicella”), il cosiddetto “monkeypox” o Vaiolo delle scimmie continua a tenere comunque alto il livello di attenzione da parte delle autorità sanitarie. Per far fronte alla diffusione della malattia, il Ministero della Salute ha dato il via libera alla vaccinazione anche in Italia, con l’uso esteso del rimedio già esistente, indicando in una circolare le modalità e la platea dell’immunizzazione. Per ora il piano di distribuzione delle dosi riguarda solo alcune Regioni. Quando e dove ci si potrà vaccinare Le dosi del vaccino anti-Vaiolo sono state acquistate dall’Unione Europea, come per il Covid. Al nostro Paese ne spettano in tutto ... Leggi su quifinanza (Di sabato 6 agosto 2022) Nonostante il basso rischio per la salute certificato dagli epidemiologi (“virus meno pericoloso di una varicella”), il cosiddetto “monkeypox” ocontinua a tenere comunque alto il livello di attenzione da parteautorità sanitarie. Per far fronte alla diffusione della malattia, il Ministero della Salute ha dato il via libera alla vaccinazione anche in, con l’uso esteso del rimedio già esistente, indicando in una circolare le modalità e la platea dell’immunizzazione. Per ora il piano di distribuzionedosi riguarda solo alcune Regioni. Quando eci si potrà vaccinare Le dosi delanti-sono state acquistate dall’Unione Europea, come per il Covid. Al nostro Paese ne spettano in tutto ...

