Usa:è morto Schroen, spia della Cia inviata a uccidere Bin Laden (Di sabato 6 agosto 2022) Gary Schroen, la spia della Cia inviata in Afghanistan subito dopo gli attacchi dell'11 settembre, è morto all'età di 80 anni in seguito a un ictus. La sua morte, riportano i media americani, arriva ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) Gary, laCiain Afghanistan subito dopo gli attacchi dell'11 settembre, èall'età di 80 anni in seguito a un ictus. La sua morte, riportano i media americani, arriva ...

musk_roma : RT @ProfCampagna: Il 25 luglio 1943 cadeva il Governo fascista di Benito Mussolini. Ma il fascismo non è ancora morto. Il fascismo è il mo… - domthewizard : Premessa: a napoli quando muore qualcuno si usa regalare zucchero e una lattina di caffè. Ho comprato degli integ… - marco_heffler : @Zingara98446058 Nel 2012 in Connecticut ci fu una sparatoria in una scuola. Questo imbecille da allora ha sempre d… - HikkyLaky38 : @GiorgiaMeloni Una lacrima strappastoria e un'altra vittoria di FDI (?) Ti do un aiuto: ieri il mio cane dopo 11 an… -