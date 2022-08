Usa | un fulmine vicino alla Casa Bianca uccide tre persone – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 6 agosto 2022) Tresono morte e un’altra è rimasta gravemente ferita a causa di un potenteche giovedì intorno alle 19 locali si è abbattuto di fronte. La scarica ha colpito un albero di Lafayette Square, parco antistante la residenza presidenziale, solitamente frequentato da numerosi visitatori. Le vittime sono James Muller, 76 anni e sua moglie Donna, 75 anni, entrambi di Janesville in Wisconsin. Ha perso la vita anche un uomo ventinovenne la cui identità non è ancora stata diffusa. Rimane in condizioni critiche la quarta persona coinvolta nell’incidente, una donna della West Coast. Il portavoce della dipartimento di emergenza per gli incendi di Washington ha ricordato che non è una buona pratica avvicinarsi agli alberi nel corso di una tempesta. Le probabilità di un evento ...