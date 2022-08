Usa, 10 morti per un incendio in Pennsylvania: erano i familiari del pompiere chiamato per l’emergenza (Di sabato 6 agosto 2022) Brucia una casa a Nascopek in Pennsylvania. Dieci i morti, di cui tre bambini di 5,6 e 7 anni. Tra i vigili del fuoco chiamati su posto, uno di loro rimane scioccato da quanto si trova di fronte agli occhi: le vittime erano la sua famiglia. Si tratta di Harold Baker, che ha riferito la notizia all’agenzia di stampa Associated Press. I morti erano i suoi due figli, il suocero, il cognato, 3 nipoti e altri 2 parenti. Secondo quanto ha riferito, i bambini non vivevano in quella casa, ma erano lì per l’estate dagli zii, riporta la Bbc. Tre sono i sopravvissuti – tutti adulti – e i corpi delle vittime sono stati tutti estratti dall’abitazione. Le cause dell’incendio non sono ancora note. Il governatore della Pennsylvania, Tom Wolf, si è detto affranto e ha ... Leggi su open.online (Di sabato 6 agosto 2022) Brucia una casa a Nascopek in. Dieci i, di cui tre bambini di 5,6 e 7 anni. Tra i vigili del fuoco chiamati su posto, uno di loro rimane scioccato da quanto si trova di fronte agli occhi: le vittimela sua famiglia. Si tratta di Harold Baker, che ha riferito la notizia all’agenzia di stampa Associated Press. Ii suoi due figli, il suocero, il cognato, 3 nipoti e altri 2 parenti. Secondo quanto ha riferito, i bambini non vivevano in quella casa, malì per l’estate dagli zii, riporta la Bbc. Tre sono i sopravvissuti – tutti adulti – e i corpi delle vittime sono stati tutti estratti dall’abitazione. Le cause dell’non sono ancora note. Il governatore della, Tom Wolf, si è detto affranto e ha ...

ladyonorato : Aumento del 40% dei decessi per tutte le cause (mai registrato prima) fra persone di età 18/60 anni negli USA. Solo… - rubio_chef : Gli USA usano il Kosovo per provocare la Serbia alleata della Russia per mettere in mezzo esercito Nato quindi mort… - giap87625642 : RT @francofontana43: Omicidi mirati: Usa chiama, risponde Israele. Tanto a loro è concesso tutto. Perfino un bombardamento in un condominio… - goya17 : RT @palmenco08: 06-08-1945 la guerra era finita ed il Giappone in ginocchio, alle ore 8:15 la più grande 'democrazia' del mondo ucciderà al… - Sbrn65 : RT @Bluefidel47: Cosa che lui fa'. Operazione durata 7 ore. 10 giorni di ospedale. Preso proprio per i capelli. Triste ma è così. In USA 30… -