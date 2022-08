Unione incivile: sinistra nel caos. Letta disperato, i leader si insultano su Twitter (Di sabato 6 agosto 2022) «Il tempo sta scadendo». Il quadro delle alleanze va chiuso «entro domani (oggi, ndr)». Dopo una nuova giornata sull'ottovolante, fatta di contatti frenetici, trattative estenuanti e «sportellate» sui social tra quelli che dovrebbero essere futuri compagni di squadra, al Nazareno fissano una «deadline». «Noi continuiamo a lavorare per una coalizione larga e plurale - assicurano i dem - e vogliamo confermare l'accordo con Azione e Più Europa». Ancora in corso, poi, l'interlocuzione con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni anche se una quadra ancora non c'è e i veti incrociati continuano. La giornata si apre con l'ormai consueta raffica di tweet mattutina di Carlo Calenda. «Abbiamo fatto una scelta di responsabilità molto sofferta ma a condizioni nette. Non siamo disponibili a rivedere nessun punto di quanto sottoscritto», scrive. E ancora: «Della sorte di Di Maio, D'Incà, Di Stefano e ... Leggi su iltempo (Di sabato 6 agosto 2022) «Il tempo sta scadendo». Il quadro delle alleanze va chiuso «entro domani (oggi, ndr)». Dopo una nuova giornata sull'ottovolante, fatta di contatti frenetici, trattative estenuanti e «sportellate» sui social tra quelli che dovrebbero essere futuri compagni di squadra, al Nazareno fissano una «deadline». «Noi continuiamo a lavorare per una coalizione larga e plurale - assicurano i dem - e vogliamo confermare l'accordo con Azione e Più Europa». Ancora in corso, poi, l'interlocuzione con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni anche se una quadra ancora non c'è e i veti incrociati continuano. La giornata si apre con l'ormai consueta raffica di tweet mattutina di Carlo Calenda. «Abbiamo fatto una scelta di responsabilità molto sofferta ma a condizioni nette. Non siamo disponibili a rivedere nessun punto di quanto sottoscritto», scrive. E ancora: «Della sorte di Di Maio, D'Incà, Di Stefano e ...

tempoweb : ??Unione Incivile ??Lo dice #Draghi: l’agenda non c’è ??#Scuola infuriata col “super prof” ?? La prima pagina ?? Siamo… - pietrogiliberti : @RenatoDL74 @GuidoCrosetto intendono restare nella UE, ad accogliere le proprie quote. Chi non ci sta è fuori dai f… -