Un' installazione immersiva nei giardini della Triennale di Milano trasporta i giovani in un viaggio virtuale tra i misteri della fisica e dell' astronomia

Leggi su iodonna

(Di sabato 6 agosto 2022) Mind the Stem Gap – A Roblox Jukebox è una nuova tappa del progetto con cui Fondazione Bracco «vuole contribuire al superamento degli stereotipi di genere nelle materie Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics) incoraggiando il libero accesso ai saperi di bambine e ragazze». L’del progetto “Mind the Stem Gap – A Roblox Jukebox”, alladiLeggi anche › Più donne nella scienza, Draghi: «Un miliardo per ridurre il divario di genere nelle discipline STEM» › Ricerca scientifica e STEM: in Italia quasi raggiunta la parità. Ma non nelle posizioni apicali È un’...