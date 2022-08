Una nuova gara nascerà a Prato Nevoso? Se son rose… (Di sabato 6 agosto 2022) Ma ve la immaginate una gara breve, una sorta di test, da svolgere a febbraio, su neve e ghiaccio e con la notte, pochi chilometri di salita, un bel freno a mano e pochi chilometri di discesa? Dalle 21 all’1 del mattino. Dove? Che ne pensate di Prato Nevoso nell’appassionatissima provincia di Cuneo? Divertimento, possibilità Source Leggi su rallyeslalom (Di sabato 6 agosto 2022) Ma ve la immaginate unabreve, una sorta di test, da svolgere a febbraio, su neve e ghiaccio e con la notte, pochi chilometri di salita, un bel freno a mano e pochi chilometri di discesa? Dalle 21 all’1 del mattino. Dove? Che ne pensate dinell’appassionatissima provincia di Cuneo? Divertimento, possibilità Source

Agenzia_Ansa : VIDEO | Sul Ponte di Castel Sant'Angelo a Roma c'è un giovane profugo che dorme in strada. ? la nuova opera, una… - AliprandiJacopo : ??Prima sera di #Wijnaldum a Roma, e subito prima cena di squadra. Una serata tutti insieme per cementare il gruppo… - enpaonlus : Milano, «Ora si gioca»: l’estate al parco dove i volontari regalano ai cani una nuova vita- - GamePhaseDesign : RT @SassuoloUS: Refiloe #Jane è ufficialmente una nuova calciatrice del Sassuolo! ?? Benvenuta Fifi ???? @refiloejane15 ?? ?? Il comunicato u… - StesiSole : RT @BarillariDav: I vecchi partiti vi hanno tradito e si ripresentano per continuare a farsi i loro impicci. Da pd a lega, da meloni a 5 st… -