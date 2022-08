Una Meloni mai vista prima: i paparazzi la beccano in spiaggia, la foto | GUARDA (Di sabato 6 agosto 2022) Le elezioni politiche del 25 settembre si avvicinano, ma anche i leader che si confronteranno con la sfida delle urne hanno bisogno di ricaricare le batterie prima dello sprint finale. Tra questi c'è anche Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, che è stata beccata dagli obiettivi dei paparazzi di Diva e Donna mentre si gode qualche giorno di vacanza a Marina di Pietrasanta in compagnia della propria famiglia. In particolare le immagini raccontano una Meloni in versione super-mamma con un bikini azzurro. In Versilia la numero uno di FdI si sbizzarrisce nei giochi con la figlia Ginevra. “È vero, non è un caso. La maternità mi ha cambiata. I terrori quotidiani li ho superati, tranne quello per gli scarafaggi. Sono sempre stata coraggiosa, ora sono coraggiosissima” ha detto qualche tempo fa ... Leggi su iltempo (Di sabato 6 agosto 2022) Le elezioni politiche del 25 settembre si avvicinano, ma anche i leader che si confronteranno con la sfida delle urne hanno bisogno di ricaricare le batteriedello sprint finale. Tra questi c'è anche Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, che è stata beccata dagli obiettivi deidi Diva e Donna mentre si gode qualche giorno di vacanza a Marina di Pietrasanta in compagnia della propria famiglia. In particolare le immagini raccontano unain versione super-mamma con un bikini azzurro. In Versilia la numero uno di FdI si sbizzarrisce nei giochi con la figlia Ginevra. “È vero, non è un caso. La maternità mi ha cambiata. I terrori quotidiani li ho superati, tranne quello per gli scarafaggi. Sono sempre stata coraggiosa, ora sono coraggiosissima” ha detto qualche tempo fa ...

