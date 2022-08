(Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNAPOLI – Un beldi coppia per festeggiare l’onomastico, oggi che si celebra San Salvatore. Una foto scattata al mare, senza pensare troppo. Senza pensare, evidentemente, che unapendente da una collana potrebbe creare imbarazzi politici al loro partito: Fratelli d’Italia che, in questa campagna elettorale, sta facendo di tutto per accreditarsi come una forza politica moderna, che condanna fascismo e nazismo. Ill’ha postato questa mattina Gabriella Peluso, moglie di Salvatore Ronghi, storico dirigente della destra napoletana. E fa tanto più notizia perchè oggi è proprio il suo uno dei nomi in corsa per una candidatura alle prossime elezioni politiche tra le fila del partito di. Nonostante gli sforzi del ...

Giorgiolaporta : Una grande vittoria per i #liberali: per votare #Gelmini e #Carfagna dovranno mettere la croce nello stesso lato de… - anteprima24 : ** Una #Croce #Celtica al #Collo, il #Selfie dei #Dirigenti FdI che sconfessa Giorgia #Meloni **… - ciffatweet : @Vicinisempreee Ad occhio e croce dovrebbero essere un poco meno di 80mila copie. La prima uscita è quella che cont… - gdisacco1 : RT @Firenze66S: Te lo spiego. Lui si candida e tu metti una croce sul suo nome. Si chiama democrazia sai con cui tanti si riempiono la bocc… - vuance : ??'Olenivka è un nuovo Auschwitz', 'Croce Rossa, sentici!' 'Libera i nostri eroi'. Con tali slogan, i parenti dei d… -

Scomunicando

La richiesta di soccorso è scattata di prima mattina perragazza di 23 anni caduta da cavallo . È successo nei boschi tra Somma Lombardo e Casorate ...fatto allertare al 112 un'ambulanza della...Poco dopo le 21.30 la chiamata ai soccorsi per uno scontro tra un'auto emoto. Sul posto i sanitari dellaBianca di Merate, assieme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell'ordine.donna ... GIUSEPPE MIRENDA – “Chi diede la vita ebbe in cambio una croce” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Cremonese sta facendo i conti con una campagna abbonamenti mai vista a Cremona in precedenza. Siamo già ben messi per battere il record storico di abbonamenti della società. Al momento è una campag ...