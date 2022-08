Un Altro Domani, anticipazioni (8-12 agosto 2022): Carmen rifiuta la proposta di fidanzamento (Di sabato 6 agosto 2022) Un Altro Domani A Un Altro Domani Carmen rifiuterà la proposta di fidanzamento di Victor. La donna, stanca delle pressioni, darà una risposta negativa al suo spasimante. Nel presente, intanto, Julia si riavvicina a Sergio. Maggiori dettagli, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Altro Domani è in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 circa su Canale 5. Un Altro Domani: anticipazioni da lunedì 8 a venerdì 12 agosto 2022 S1 Ep47 – Nel passato, dopo l’aggressione i danni di Carmen, Francisco decide che debba essere guardata a vista 24 or su 24. E affida a Kiros questo ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 6 agosto 2022) UnA Unrifiuterà ladidi Victor. La donna, stanca delle pressioni, darà una risposta negativa al suo spasimante. Nel presente, intanto, Julia si riavvicina a Sergio. Maggiori dettagli, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelleche seguono. Unè in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 circa su Canale 5. Unda lunedì 8 a venerdì 12S1 Ep47 – Nel passato, dopo l’aggressione i danni di, Francisco decide che debba essere guardata a vista 24 or su 24. E affida a Kiros questo ...

