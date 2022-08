Ultime Notizie – Elezioni, sondaggista Mannheimer: “Fattore Renzi è un’incognita, potrebbe arrivare anche al 6%” (Di sabato 6 agosto 2022) “Su Italia Viva non so fare una previsione. Il Fattore Renzi è un’incognita. potrebbe arrivare al 6%, ma è pura invenzione. Non si sa. Dipende dalla campagna elettorale: se molto tesa porterà ad una maggiore polarizzazione degli elettori; se sarà più concentrata sui contenuti, come io auspico, Iv avrà più possibilità. Renzi lo sa ed infatti lo dice”. Così all’Adnkronos il sondaggista Renato Mannheimer interviene commentando l’ambizione di Renzi ad un terzo polo di centro, liberale e riformista per fermare Giorgia Meloni. Secondo Mannheimer, “bisogna distinguere il giudizio politico da quello tattico”. Sebbene Italia Viva abbia “un mercato potenziale elevato che guarda al terzo polo, che politicamente sarebbe bello ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 6 agosto 2022) “Su Italia Viva non so fare una previsione. Ilal 6%, ma è pura invenzione. Non si sa. Dipende dalla campagna elettorale: se molto tesa porterà ad una maggiore polarizzazione degli elettori; se sarà più concentrata sui contenuti, come io auspico, Iv avrà più possibilità.lo sa ed infatti lo dice”. Così all’Adnkronos ilRenatointerviene commentando l’ambizione diad un terzo polo di centro, liberale e riformista per fermare Giorgia Meloni. Secondo, “bisogna distinguere il giudizio politico da quello tattico”. Sebbene Italia Viva abbia “un mercato potenziale elevato che guarda al terzo polo, che politicamente sarebbe bello ...

