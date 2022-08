Ultime Notizie – Elezioni 2022, Berlusconi: "Flat tax al 23% per tutti" (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – “Una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra”. Così Silvio Berlusconi in un video sui social. “La pillola sono le tasse. Quando saremo al governo applicheremo una Flat tax al 23%, per tutti, famiglie e imprese, per alleggerire l’oppressione fiscale, per combattere davvero l’evasione, per aumentare le entrate dello Stato. Se sei d’accordo, se pensi sia giusto lasciare più denaro nelle tasche degli italiani, per far ripartire consumi e investimenti, il 25 settembre devi andare a votare e naturalmente devi votare Forza Italia”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – “Una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra”. Così Silvioin un video sui social. “La pillola sono le tasse. Quando saremo al governo applicheremo unatax al 23%, per, famiglie e imprese, per alleggerire l’oppressione fiscale, per combattere davvero l’evasione, per aumentare le entrate dello Stato. Se sei d’accordo, se pensi sia giusto lasciare più denaro nelle tasche degli italiani, per far ripartire consumi e investimenti, il 25 settembre devi andare a votare e naturalmente devi votare Forza Italia”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

