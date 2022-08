Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 1.777 contagi e 10 morti: bollettino 6 agosto (Di sabato 6 agosto 2022) In Toscana sono 1.777 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 6 agosto 2022, lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.777 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa. oggi si registrano 10 decessi: 5 uomini e 5 donne con un’età media di 85,1 anni. oggi sono stati eseguiti 1.723 tamponi molecolari e 11.370 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 88.268, -1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 623 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (1 in più). Complessivamente, 87.645 persone sono in isolamento a casa. Le persone complessivamente guarite sono 1.251.788 (2.789 in più rispetto a ieri, più 0,2%). Dall’inizio dell’epidemia sono 10.488 i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 6 agosto 2022) Insono 1.777 i nuovida coronavirus registrati, 62022, lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.777 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa.si registrano 10 decessi: 5 uomini e 5 donne con un’età media di 85,1 anni.sono stati eseguiti 1.723 tamponi molecolari e 11.370 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono88.268, -1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 623 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (1 in più). Complessivamente, 87.645 persone sono in isolamento a casa. Le persone complessivamente guarite sono 1.251.788 (2.789 in più rispetto a ieri, più 0,2%). Dall’inizio dell’epidemia sono 10.488 i ...

