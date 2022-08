Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 4 328 contagi e 39 morti | bollettino 6 agosto

Leggi su informazioneriservata.eu

Sono 4.328 da coronavirus in, 52022, secondo numeri e datideldella regione. Si registrano 39. I nuovi casi sono stati individuati su 32.173 tamponi eseguiti per una percentuale di positività che scende al 13,4%. In flessione i ricoveri in terapia intensiva (34, -2) e nei reparti ordinari (1.148 pazienti, -62). Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 1.088, Bergamo 474, Brescia 666, Como 228, Cremona 203, Lecco 149, Lodi 123, Mantova 261, Monza e Brianza 330, Pavia 271, Sondrio 69 e Varese 362.