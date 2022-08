Ultime Notizie – Covid Italia, Iss: reinfezioni in lieve aumento al 13% (Di sabato 6 agosto 2022) Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid 19, sul totale dei casi segnalati, risulta pari al 13%, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (12,7%). E’ quanto emerge dal Report settimanale esteso dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sulla sorveglianza epidemiologica per la settimana che va dal 25 al 31 luglio. Dal 24 agosto 2021 al 3 agosto 2022 sono stati segnalati 921.736 casi di reinfezione, pari a 5,6% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Al 3 agosto sono state somministrate, complessivamente, 139.776.812 dall’inizio della campagna vaccinale, avviata il 27 dicembre 2020. Di queste 47.315.932 sono prime dosi, 49.951.565 seconde (o uniche dosi), 40.618.345 terze dosi e 1.890.970 quarte dosi. Il tasso di incidenza dell’infezione da Covid 19, ovvero il numero di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 6 agosto 2022) Nell’ultima settimana la percentuale dida19, sul totale dei casi segnalati, risulta pari al 13%, in leggerorispetto alla settimana precedente (12,7%). E’ quanto emerge dal Report settimanale esteso dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sulla sorveglianza epidemiologica per la settimana che va dal 25 al 31 luglio. Dal 24 agosto 2021 al 3 agosto 2022 sono stati segnalati 921.736 casi di reinfezione, pari a 5,6% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Al 3 agosto sono state somministrate, complessivamente, 139.776.812 dall’inizio della campagna vaccinale, avviata il 27 dicembre 2020. Di queste 47.315.932 sono prime dosi, 49.951.565 seconde (o uniche dosi), 40.618.345 terze dosi e 1.890.970 quarte dosi. Il tasso di incidenza dell’infezione da19, ovvero il numero di ...

